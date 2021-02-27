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Здравоохранение Общество

Около 2 млн самарцев привились от гриппа в эпидсезоне 2020-2021

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова в интервью Волга Ньюс сообщила, что прививку от гриппа сделали более 57% жителей Самарской области.

Светлана Архипова отметила, что в эпидсезоне 2020–2021 гг. от гриппа планировалось привить 60% населения Самарской области. По состоянию на 1 января 2021 г. в Самарскую область поступило 396,6 тыс. доз для иммунизации детей и 1,2 млн доз — для иммунизации взрослых.

"Компания иммунизации против гриппа стартовала в конце августа и продолжалась до конца декабря. За этот период общее количество привитых составило 1,82 млн человек или 57,4% от общей численности населения Самарской области", — сообщила Светлана Архипова.

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