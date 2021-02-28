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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли "Уралмаш" со счетом 75:72

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 февраля, в "МТЛ-Арене" БК "Самара" переиграла "Уралмаш" со счетом 75:72. Победа позволила самарской команде укрепиться на первом месте в Суперлиге-1.

Самарцы начали матч с 1:8, первые очки с игры набрав лишь на пятой минуте. Но и "треха" Владимира Пичкурова ситуацию не изменила: гости ответили на нее двумя дальними попаданиями, а затем довели разницу до "-13" (4:17).

Только за полторы минуты до завершения стартового периода самарская команда организовала что-то похожее на погоню: Владимир Пичкуров положил еще одну "треху", Артемс Бутянковс забил из-под кольца, он же уже в начале второй четверти двумя точными бросками свел отставание к 4 очкам (14:18).

Впрочем, к середине десятиминутки "заводчане" восстановили двузначную разницу (16:26), а к большому перерыву она только еще выросла — 21:38.

Третью четверть "Самара" бодро открыла "трехой" Максима Дыбовского. Но долгое время переломить игру все никак не удавалось. Только к концу периода Александр Жигулин при поддержке Владимира Пичкурова и Даниила Аксенова выдали отрезок 9:2 — и довели разрыв до "-11" (43:54).

В середине четвертого периода Антон Глазунов набирает 8 очков подряд, затем попадает три  "трехи" подряд — за две минуты до финальной сирены "Самара" повела, 69:66, и удерживала преимущество до сирены. По итогам матча счет составил 75:72 в пользу "БК-Самара".

Следующий матч самарцы проведут 2 марта: в "МТЛ Арене" состоится игра с "Темп-СУМЗ-УГМК".

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