МинЖКХ и ГЖИ Самарской области приняли активное участие в "воскреснике"

Министерство ЖКХ и Госжилинспекция Самарской области приняли активное участие в "воскреснике", организованном по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова.

Напомним, накануне, 27 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил недовольство текущим состоянием улиц Самары и поручил организовать "воскресник". К работе подключились не только УК и ТСЖ, но и чиновники — министры, представители ГЖИ, городские власти.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов прокомментировал воскресную уборку снега в Самаре, отметив, что зима в этом году выдалась непростой — как с точки зрения температурных перепадов, так и по количеству выпавших осадков.

Министр сообщил, что задача ведомства — проверить, насколько оперативно УК и ТСЖ реагируют на жалобы жителей.

"Мы наблюдаем как хорошую работу, так и ненадлежащего качества. Министерство будет продолжать мониторить ситуацию и работать с управляющими компаниями и ТСЖ для более оперативного реагирования на жалобы жителей", — сообщил Александр Мордвинов.

Госжилинспекция, со своей стороны, также подключилась к процессу в рамках "воскресника". Руководитель региональной государственной жилищной инспекции Виктория Каткова рассказала, чтвесь состав центрального управления Самары выведен в рейдовую работу.

"Сегодня по поручению губернатора весь инспекторский состав выведен на работу. Весь жилой фонд Самары будет обследован на предмет соблюдения обязательных требований по содержанию придомовой территории, кровли в зимний период, — рассказала Виктория Каткова. — Зима — острая пора, ряд организаций не соблюдает обязательные требования, не убирает придомовую территорию. Очень большое количество жалоб поступило именно в феврале".

Воскресная инспекция проводится, по словам Виктории Катковой, без взаимодействия ГЖИ. Инспекторы мониторят территории, фиксируют на фото- и видео неочищенные от снега и наледи козырьки, кровли, и, при необходимости, реагируют на посылы собственников. По итогам рейдов составляются акты в отношении УК и ТСЖ.

"Будут приняты меры административного воздействия. Для УК штраф серьезный — до 350 тысяч рублей. Будет привлекаться как должностное, так и юридическое лицо", — заключила руководитель региональной государственной жилищной инспекции.