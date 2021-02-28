Самарский "воскресник" охватил все районы города

Городской "воскресник" в разгаре. Работа в каждом районе контролируется на всех уровнях власти – от глав районов и главы города до профильных региональных министерств и Госжилинспекции.

Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков рассказал, что места, которые были реконструированы по программе "Комфортная городская среда", управляющим компания чистить особо легко благодаря новому покрытию.

"Сейчас у нас работают 45 единиц техники и 439 дворников, работы продолжаться, уже вывезли 1700 тонн снега. УК в целом работают без нареканий, где есть, реагируем, в твиттере все жалобы отрабатываем", — прокомментировал глава Кировского района Игорь Рудаков.

У жителей возникают вопросы по складированию снега на газонах. Рудаков пояснил, что его можно складировать на газонах, где он не мешает движению транспорта. Затем снежные валы вывозят управляющие компании.

В Промышленном районе Самары продолжается "воскресник", лично контролируемый главой Самары Еленой Лапушкиной. Это район самый большой в городе, площадь убираемой территории — свыше 900 тысяч квадратных метров.

"Сейчас работает 25 единиц техники, до конца дня планируем увеличить до 30 единиц, также есть соглашения со строительными организациями. Сейчас внуртиквартальные проезды почищены на 45%, проходы к подъездам — на 85%. С поставленной задачей мы справимся. Есть, конечно, замечания по выходам из подъездов, управляющим компаниям и ТСЖ поставили задачу максимально вывести всех дворников, оперативно отрабатывать. Ситуацию держим на контроле, будет и пеший обход, будем объезжать. За каждой управляющей компанией закреплен специалист, который контролирует работу. Если УК не справляются, будем применять меры административного воздействия", — прокомментировал глава Промышленного района Андрей Семенов.

Глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов и первый заместитель главы города Владимир Василенко по поручению главы Самары Елены Лапушкиной лично контролируют, как ведется уборка на территории. У чиновников остались замечания к работе коммунальных служб и управляющих компаний, но в целом дворы и улицы расчищены, отметил Василенко. И это учитывая рекордное количество осадков, выпавших в городе.

"Работы еще много. Ближе к окончанию светового дня мы все еще раз проверим. Снегоуборочной техники стало не меньше, несмотря на выходной день. Дворники вышли на работу уже в 6:30 утра. Замечаний по содержанию улично-дорожной сети нет, а если есть, то оперативно устраняются в максимально короткие сроки. В первую очередь чистят выходы из подъездов и тротуары, во вторую — отмостки. Хочу подчеркнуть, что все заявки, поступающие от жителей, в том числе в социальных сетях, отрабатываются от 3 до 5 часов", — прокомментировал глава района Вячеслав Коновалов.

Глава Самары Елена Лапушкина также отчиталась о ходе сегодняшнего "воскресника":

"Все управляющие компании были оповещены о необходимости усилить работу по уборке дворов и внутриквартальных территорий, большинство из них включилось в работу. Но есть и недобросовестные организации, с которыми будет разбираться Государственная жилищная инспекция совместно с внутригородскими районами, а в последствии органы прокуратуры. На сегодняшний день те участки, где не отрабатывают УК, расчищаются силами муниципальных предприятий и администрациями районов. Помимо внутриквартальных проездов и дворов проверила расчистку улично-дорожной сети. Есть замечания по ряду участков дорог, где допущены заужения и расчистка произведена не от борта до борта. Высказала ряд замечаний, которые должны быть устранены до конца дня".

Напомним, "воскресник" проходит в Самаре по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.