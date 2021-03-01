16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские полицейские 305 раз нарушили ПДД в 2020 году В Самарской области в детские сады поставлялось фальсифицированное сливочное масло В Красноярском районе "Мираторг" оштрафован за неправильное хранение продукции Начало весны в Самарской области ожидается морозным, а затем снежным В Самаре подводят итоги "воскресника"

Общество

Самарские полицейские 305 раз нарушили ПДД в 2020 году

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2020 г. к административной ответственности привлечены 270 сотрудников самарской полиции, допустивших 305 административных правонарушений. Об этом рассказал начальник инспекции по личному составу УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Алексей Блинов.

У инспекции по личному составу УРЛС ГУ МВД России по Самарской области три основных направления деятельности, среди которых проведение служебных проверок, профилактика правонарушений и профилактика коррупционных и иных правонарушений. Так, в 2020 г. рассмотрено более 1000 рапортов, жалоб, заявлений и сообщений.

Еще одно важно направление работы — профилактика недопущения нарушений ПДД РФ сотрудниками ОВД Самарской области и контроль за эксплуатацией служебного автотранспорта, его сохранностью и целевым использованием. В 2020 г. проведен 151 профилактический рейд, к административной ответственности привлечены 270 сотрудников.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4