Самарские полицейские 305 раз нарушили ПДД в 2020 году

В 2020 г. к административной ответственности привлечены 270 сотрудников самарской полиции, допустивших 305 административных правонарушений. Об этом рассказал начальник инспекции по личному составу УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник внутренней службы Алексей Блинов.

У инспекции по личному составу УРЛС ГУ МВД России по Самарской области три основных направления деятельности, среди которых проведение служебных проверок, профилактика правонарушений и профилактика коррупционных и иных правонарушений. Так, в 2020 г. рассмотрено более 1000 рапортов, жалоб, заявлений и сообщений.

Еще одно важно направление работы — профилактика недопущения нарушений ПДД РФ сотрудниками ОВД Самарской области и контроль за эксплуатацией служебного автотранспорта, его сохранностью и целевым использованием. В 2020 г. проведен 151 профилактический рейд, к административной ответственности привлечены 270 сотрудников.