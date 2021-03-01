В регионе возобновлено проведение профосмотров и диспансеризации

В Самарской области возобновлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан. Соответствующий пункт внесен в постановление губернатора, продлевающее до 14 марта ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Напомним, в середине октября минздрав Самарской области опубликовал приказ, согласно которому в регионе приостанавливается проведение профосмотров, диспансеризации, прием граждан в центрах здоровья и плановый амбулаторный прием узкими специалистами, а также плановая госпитализация в дневные и круглосуточные стационары.

Запрет на плановую госпитализацию не касался пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по профилям онкология, сердечно-сосудистая хирургия, паллиативная медпомощь на паллиативных койках, а также беременных группы высокого риска.