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Здравоохранение Общество

В регионе возобновлено проведение профосмотров и диспансеризации

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возобновлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации граждан. Соответствующий пункт внесен в постановление губернатора, продлевающее до 14 марта ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Напомним, в середине октября минздрав Самарской области опубликовал приказ, согласно которому в регионе приостанавливается проведение профосмотров, диспансеризации, прием граждан в центрах здоровья и плановый амбулаторный прием узкими специалистами, а также плановая госпитализация в дневные и круглосуточные стационары.

Запрет на плановую госпитализацию не касался пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по профилям онкология, сердечно-сосудистая хирургия, паллиативная медпомощь на паллиативных койках, а также беременных группы высокого риска.

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