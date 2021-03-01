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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило масштабные ремонты на магистральных трубопроводах и нефтеперекачивающих станциях

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) и нефтеперекачивающих станциях (НПС) на территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга. Цель — обеспечение стабильной и надежной работы трубопроводов системы ПАО "Транснефть".

Для обеспечения надежности работы станционных производственных объектов специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) выполнили подключение двух магистральных насосных агрегатов и отключили два аналогичных насоса для последующей замены на НПС "Самара-1". Оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) обладает повышенным КПД, характеризуется увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. После завершения комплексного опробования новые магистральные насосы будут введены в эксплуатацию. Кроме того, на НПС "Самара-1" подключен узел регулирования давления и две емкости для сбора утечек и дренажа к существующим коллекторам.

Большой объем работ выполнен в регламентные сроки в зоне ответственности Волгоградского РНУ. В целях обеспечения эффективности и точности внутритрубной диагностики на МН Кузьмичи — Волгоградский НПЗ и на участке нефтепровода Куйбышев — Тихорецк были ликвидированы элементы, препятствующие проведению диагностики внутритрубными инспекционными приборами. Выполнена врезка задвижки на камере пуска средств очистки и диагностики МН Жирновск — Волгоград.

Проведен ремонт и замена запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях "Зензеватка" и "Грачи-2". На линейной производственно-диспетчерской станции "Екатериновка" специалисты подключили два сбросных резервуара объемом 100 куб м к коллекторам системы сглаживания волн давления. Проведенные работы позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственных объектов.

Специалисты Саратовского РНУ провели монтаж технологической задвижки на НПС "Грачи-2", выполнили ремонт и замену запорной арматуры и технологического оборудования на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк, заменили дефектный участок трубы.

На время работ транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам была планово остановлена на период от 72 до 48 часов.

Всего в ремонтах были задействованы более 300 человек, использовалась 121 единица техники и специального оборудования. Работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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