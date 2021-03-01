За фиктивную регистрацию тольяттинец получил от "квартирантов" еду, спиртное и сигареты

Правоохранители Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Местный житель фиктивно прописал в своей квартире 32 иностранных граждан.

По версии полиции, 51-летний безработный тольяттинец в сентябре 2020 г. незаконно поставил на миграционный учет 32 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в своей квартире, расположенной в одном из МКД Центрального района. Жилье для проживания он предоставлять при этом не собирался.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Ранее тольяттинца уже привлекали к уголовной ответственности. Задержанный признал вину и пояснил, что получил за свои услуги вознаграждение — спиртное, продукты питания и сигареты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.