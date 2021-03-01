16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За фиктивную регистрацию тольяттинец получил от "квартирантов" еду, спиртное и сигареты Рецидивист из Челно-Вершин получил пять лет колонии за разбойное нападение на пенсионерку Уголовное дело по факту хищения в нефтегазовой компании направлено в суд Нефтегорского района Тела мужчины и двух женщин обнаружены в частном доме в Сергиевске Житель Самарской области незаконно срубил 54 липы и дуба

Преступления Происшествия

За фиктивную регистрацию тольяттинец получил от "квартирантов" еду, спиртное и сигареты

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Местный житель фиктивно прописал в своей квартире 32 иностранных граждан.

По версии полиции, 51-летний безработный тольяттинец в сентябре 2020 г. незаконно поставил на миграционный учет 32 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в своей квартире, расположенной в одном из МКД Центрального района. Жилье для проживания он предоставлять при этом не собирался.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Ранее тольяттинца уже привлекали к уголовной ответственности. Задержанный признал вину и пояснил, что получил за свои услуги вознаграждение — спиртное, продукты питания и сигареты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4