По факту гибели трех человек в Сергиевском районе возбуждено уголовное дело

По факту отравления угарным газом трех человек в селе Сергиевск Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, ЧП произошло 27 февраля. В доме, расположенном по ул. Гагарина, были обнаружена тела 59-летнего мужчины и двух 57-летних женщин.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины и обстоятельства происшествия, ему предшествовавшие. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.