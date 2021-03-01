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По факту гибели трех человек в Сергиевском районе возбуждено уголовное дело

СЕРГИЕВСК. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту отравления угарным газом трех человек в селе Сергиевск Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, ЧП произошло 27 февраля. В доме, расположенном по ул. Гагарина, были обнаружена тела 59-летнего мужчины и двух 57-летних женщин. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины и обстоятельства происшествия, ему предшествовавшие. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами. 

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