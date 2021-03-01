По факту гибели трех человек в Сергиевском районе возбуждено уголовное дело

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По факту отравления угарным газом трех человек в селе Сергиевск Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СУ СК по Самарской области