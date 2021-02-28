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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту гибели трех человек в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с гибелью трёх человек в Сергиевском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, накануне, 27 февраля, в селе Сергиевск в результате отравления угарным газом погибли трое человек — две женщины и пожилой мужчина.

По предварительным данным, произошло нарушение работы газового котла и последующая утечка топлива.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Сергиевского района Виталий Рябов, заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно- розыскной деятельностью прокуратуры области Рашит Нуризянов.

"Организована прокурорская проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц обслуживающей газовой компании, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", — рассказали в ведомстве.

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