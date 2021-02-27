Мужчина и две женщины в Сергиевске могли погибнуть от отравления угарным газом

60-летний мужчина и две женщины в возрасте около 57 лет, тела которых были обнаружены днем в субботу, 27 февраля, в частном доме на ул. Гагарина в Сергиевске, могли погибнуть от отравления угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
В региональном следственном управлении СУ РФ так же сообщают, что по факту случившегося Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка.
"Назначены все необходимые исследования, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.