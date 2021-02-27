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Происшествия

Мужчина и две женщины в Сергиевске могли погибнуть от отравления угарным газом

СЕРГИЕВСК. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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60-летний мужчина и две женщины в возрасте около 57 лет, тела которых были обнаружены днем в субботу, 27 февраля, в частном доме на ул. Гагарина в Сергиевске, могли погибнуть от отравления угарным газом в результате нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

В региональном следственном управлении СУ РФ так же сообщают, что по факту случившегося Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка.

"Назначены все необходимые исследования, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. В ближайшее время по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

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