Дело самарца, напавшего на судью, передано в суд

Советским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза причинения вреда здоровью в отношении судьи, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

По версии следствия, 21 сентября 2020 г. обвиняемый, находясь в зале суда в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела по обвинению в мошенничестве, зашел в совещательную комнату судьи федерального районного суда, где применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении судьи в связи с осуществлением ею правосудия.

Затем обвиняемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.