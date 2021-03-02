Тольяттинка пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя

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Тольяттинка 24 февраля 2021 г., находясь в кабинете отдела полиции, желая избежать наказания за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, попыталась передать взятку сотруднику полиции в размере 30 тыс. рублей. Однако сотрудник полиции отказался от материального вознаграждения.