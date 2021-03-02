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Преступления Происшествия

Тольяттинка пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинка 24 февраля 2021 г., находясь в кабинете отдела полиции, желая избежать наказания за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, попыталась передать взятку сотруднику полиции в размере 30 тыс. рублей. Однако сотрудник полиции отказался от материального вознаграждения.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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