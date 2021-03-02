Самарец стал фигурантом уголовного дела за посредничество в передаче взятки за тракторные права

Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, 9 февраля 2021 г. подозреваемый получил от гражданина в качестве взятки 33 тыс. руб., пообещав передать денежные средства сотрудникам Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Самарской области, за выдачу удостоверения "машинист-тракторист", без прохождения в установленном порядке обучения и сдачи экзаменов.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.