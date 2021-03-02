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Театр Культура

При поддержке АО "Транснефть - Приволга" в Самаре открылось новое здание кукольного театра

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь Самарскому кукольному театру. На средства, выделенные предприятием, выполнена реконструкция здания, где разместился театр. Открытие обновленного культурного учреждения состоялось в Самаре.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В торжественной церемонии открытия нового здания театра приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев, директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина.

Финансирование проекта осуществлялось в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного правительством Самарской области и ПАО "Транснефть". Средства в объеме 300 млн рублей были направлены на реконструкцию здания начале XX века постройки, являющегося памятником истории и культуры. После завершения всех работ сюда переехал Самарский кукольный театр из старого здания, признанного аварийным.

В ходе работ по реконструкции выполнено устройство и ремонт фундамента, стен, полов перекрытий, проведены инженерные коммуникации, отремонтированы кровля и фасад. Произведены отделочные работы, закуплено современное оборудование и мебель. В новом здании театра обустроено два зрительных зала — большой зал на 250 человек с уникальным техническим оснащением и камерный зал на 50 посадочных мест. Здесь также размещены репетиционный зал, фойе с возможностью проведения выставок, гардероб, девять гримерных, мастерские и технические помещения.

В ходе церемонии открытия Дмитрий Азаров выразил благодарность за поддержку, оказываемую предприятием Самарской области.

"Отдельные слова благодарности нашему надежному партнеру компании "Транснефть - Приволга", которая огромный вклад внесла в реконструкцию здания и размещение театра. Хочу искренне поблагодарить руководство компании "Транснефть" за такое отношение к региону, за значимую социальную поддержку культуры", — подчеркнул он.

АО "Транснефть - Приволга" активно реализует благотворительные проекты в регионах ведения производственной деятельности. Большое внимание уделяется поддержке образования и спорта, восстановлению памятников истории и культуры, развитию социальной инфраструктуры.

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