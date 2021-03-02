Сызранский НПЗ успешно реализует программу повышения операционной эффективности

Сызранский НПЗ (дочернее предприятие ПАО "НК Роснефть"), реализовав программу повышения операционной эффективности в 2020 году, получил экономический эффект 1,9 млрд рублей, что на 20% превышает показатели предыдущего года.

Выполняя ключевые пункты стратегии "Роснефть-2022", предприятие ведет активную работу по сокращению эксплуатационных затрат, внедряя передовые технологии и управленческие решения. Одна из основных задач стратегии — усиление эффективности работы производственных активов.

В рамках программы ПОЭ на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 сызранскими нефтепереработчиками оптимизирована работа колонного оборудования, увеличена эффективность установок термического крекинга и каталитического риформинга. В результате проведенных мероприятий глубина переработки возросла до 79,83.

Значительно снизилось и воздействие на окружающую среду за счет оптимизации потребления энергоресурсов и сокращения теплопотерь. Это стало результатом модернизации печи установки каталитического риформинга и усовершенствованию пароконденсатной схемы на установке изомеризации.

Реализованные мероприятия позволили значительно снизить воздействие на окружающую среду.

На Сызранском НПЗ реализуются не только глобальные программы и стратегии. Активно внедряются новации, предложенные специалистами завода. В 2020 году эффект от воплощения в жизнь идей сотрудников составил 440 миллионов рублей.