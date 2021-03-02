Многодетные семьи в Красноярском районе получили землю, на которой нельзя строить

Около 600 многодетных семей в Самарской области, получивших земельные участки в поселке Кириллинский Красноярского района, столкнулись с тем, что на них запрещено строительство. Информация об этом появилась в соцсетях.

Так, на странице "сообщества собственников" участков в Кириллинском в Instagram появилась публикация о том, что "земли, которые были распределены под участки для многодетных семей, наложено обременение — якобы они попадают в седьмую приаэродромную зону".

"Собственники участков в п. Кириллинский, мягко говоря, в недоумении, ведь по закону администрация Красноярского района должна была проверить этот факт и не распределять землю под обременением. Выходит, что теперь на нашей земле, которая по документам предназначена для индивидуального жилищного строительства, даже сарай нельзя построить, не то что дом?" — недоумевают граждане.

Ответ администрации Красноярского района опубликован под тем же постом в Instagram. "По требованиям безопасности в 2020 году аэропортом Курумоч были разработаны и утверждены защитные зоны прилегающих территорий. Часть территории Красноярского района попала в охранные зоны. В настоящее время прорабатывается вопрос корректировки зоны с учетом действующих правил землепользования и застройки, в том числе всех территорий, предназначенных для жилой застройки", — пишут представители администрации в ответ на обращение жителей в соцсетях.

В субботу, 27 февраля, на участок выезжали помощник депутата губернской думы Алексея Лескина Азат Туймасов и юрисконсульт областного комитета КПРФ Александр Сорокин. Информация об этом также опубликована в соцсетях. В посте сообщается со ссылкой на Александра Сорокина, что около 600 многодетных семей с 2019 г. получали в собственность земельные участки в Кириллинском по федеральной программе. "Было расчищено поле, проведен свет, положена дорога, многие семьи уже начали строительство инфраструктуры и объектов недвижимости", — цитируют Александра Сорокина авторы публикации.

Одна из владелиц участка в Кириллинском Елена Лескова рассказала, что ее семья уже провела свет на участок и уже в этом году планировала начать строительство, но в МФЦ им отказали в выдаче разрешения на строительство.

По факту опубликованных в соцсетях сведений уже начала проверку прокуратура Самарской области. "В органы прокуратуры обращения граждан по указанному вопросу не поступали. Вместе с тем в ходе настоящей проверки надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных лиц органов местного самоуправления, решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры.