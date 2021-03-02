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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области смогут голосовать за проекты благоустройства с 26 апреля

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году будут отремонтированы дворы и благоустроены общественные пространства региона. Какие — предстоит решить жителям. Онлайн-голосование за территории, которые благоустроят в будущем году, будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства.

Только в 2020 году в рамках программы "ФКГС" было благоустроено 157 общественных пространств и 323 дворовые территории. Только в Самаре благоустроили несколько знаковых объектов.

Например, сквер у храма "Кирилла и Мефодия". В сквере произвели масштабные земляные работы: положили пять тысяч квадратных метров плитки, застелили газоны с автополивом и экодорожки, где плитка чередуется с травяным покрытием — это новые тренды в благоустройстве, которых ещё не было в Самаре. В сквере установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха.

Также на территории появилась многофункциональная детская площадка из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием.

Был обустроен сквер на пересечении улиц Аврора и Аэродромной. Здесь вместо незаконного рынка появилось новое плиточное мощение, освещение, фонтан, деревья, декоративные растения, газоны.

В Куйбышевском районе был реконструирован сквер Речников. Здесь появились тематические МАФы, детские горки в форме кита, подводной лодки и маяка, батуты, мультиплощадка для игровых видов спорта.

На Крымской площади были установлены Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для комфортного отдыха предусмотрены навесы, посадка зеленых насаждений и использования нескольких покрытий в пешеходных зонах.

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