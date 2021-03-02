Министр культуры: Грушинский фестиваль планируется провести в традиционном формате

На заседании Самарской губернской думы во вторник, 2 марта, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш заявила, что Грушинский феставиль региональные власти намерены провести на Мастрюковской поляне.

Напомним, в феврале в эфире программы "Вечерний Ургант" бард Олег Митяев заявил, что в 2021 г. Грушинский фестиваль будет проходить в Москве в киноклубе "Эльдар". Впрочем как выяснилось, он имел в виду концерт в московском киноклубе "Эльдар", где самый большой зал рассчитан на 522 места. А этот слет бардов не отменяет мероприятий в Самарской области.

На заседании думы депутат Михаил Матвеев обратился к Татьяне Мрдуляш, напомнив, что Грушинский фестиваль — один из самых известных самарских брендов, и заявил, что проходить он должен на территории региона, а не в Москве.

Министр в ответ сообщила, что после заявления Олега Митяева с ним связалась. "Мы проработали вопрос и с дирекцией фестиваля, и с разными участниками. На стороне организаторов есть некоторая путаница, несогласие", — сообщила она, но в продолжение подчеркнула, что проводиться мероприятие должно на Мастрюковских озерах.

"У нас есть планы по развитию этого фестиваля. Мы сейчас работаем над тем, чтобы провести его с 1 по 4 июля в традиционном месте. Есть факторы риска, но мы надеемся, что все удастся", — подытожила Татьяна Мрдуляш.

Отметим, Грушинский фестиваль проводится в Самарской области с 1968 года. В 2020 г. в связи с пандемией фестиваль проходил дистанционно.