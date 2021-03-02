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Муниципалитеты Власть и политика

Вступить в борьбу за место главы Тольятти может Николай Ренц

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц может выступить претендентом на пост главы Тольятти. Об этом Волга Ньюс сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито.

Фото: Юлия Рубцова

"Идут переговоры", — сообщил собеседник издания. Получить комментарий Николая Ренца по этому вопросу не удалось.

Николай Ренц с 2007 г. возглавляет Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. До этого — с 2000 по 2007 гг. — он занимал должность первого заместителя мэра Тольятти. Ренц также являлся депутатом губернской думы в пяти из шести созывов (только в третьем созыве — с 2001 по 2007 гг. — он не входил в состав депутатского корпуса).

Напомним, бывший глава Тольятти Сергей Анташев возглавлял Тольятти с апреля 2017 г. по февраль 2021 года. В отставку он подал после встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Пресс-служба областного правительства тогда сообщала, что в адрес руководства Тольятти в последнее время неоднократно звучали претензии, связанные с недостаточным качеством выполнения работ в сфере дорожного строительства, ЖКХ и экологии.

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