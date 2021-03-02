Ташлинцы пятые сутки остаются без воды

Жители села Ташла Ставропольского района с 26 февраля живут без холодного водоснабжения. Проблема, как рассказали местные жители, касается домов, расположенных по улицам Школьная, Центральная и Придубравная.

Как рассказала 71-летняя жительница села Галина Лазарева, в муниципальном предприятии "СРС", которому сельчане оплачивают поставку этого коммунального ресурса, жителям посочувствовали, высказав предположение, что из-за сильных морозов где-то в трубах образовалась ледяная пробка. Однако, по словам сельчан, последние 20 лет такого ни разу не случалось, несмотря на сильные морозы.

Испугавшись, что без воды придется жить до тепла, жители села стали бить во все колокола. "Сегодня мне сообщили, что пришлют бойлер с водой, но пока я обзванивала соседей и ходила к машине, водитель поторопился уехать, - сетует Галина Лазарерва. - Конечно, мои соседи в основном глубокие старики - одному 80, другому - 87 лет. Естественно, они не могут собраться в один миг. Вот и не успели получить свои несколько литров воды".

Как сообщила Галина Лазарева, только на пятые сутки, 2 марта, в канализационном колодце два слесаря начали "что-то делать", протянув туда провода.

Дозвониться в МП на момент публикации не удалось.