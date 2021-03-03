Баскетбольная "Самара" обыграла "Темп-СУМЗ-УГМК" - 79:74

Во вторник, 2 марта, БК "Самара" на своем паркете обыграл "Темп-СУМЗ-УГМК" — 79:74.

Два попадания Владимира Пичкурова задали самарской команде нужный темп: Антон Глазунов положил дальний средний, а Максим Дыбовский реализовал "2+1" — 9:0 после двух сыгранных минут. Но этой форы хватило лишь на несколько минут: гости быстро выровняли ситуацию, а за полторы минуты до конца стартового периода вышли вперед, 14:15.

Антон Глазунов и Артемс Бутянковс позволили самарцам завершить четверть в свою пользу (22:20) — но вторую уже гости открыли мощным рывком (8:0), вновь поведя в счете. Те же Дыбовский, Бутянковс и Глазунов вернули хозяевам лидерство (29:28) — но "качели" продолжились, и к середине десятиминутки "Самара" уступала "-5" (32:37). События в матче менялись столь стремительно, что самарцы еще раз сравняли счет (42:42 после штрафных Дыбовского за полминуты до большого перерыва), но все же на перерыв ушли отстающими.

По ходу третьего периода отставание достигало 9 очков (45:54) — но когда в матче с "заводчанами" все решалось в третьей четверти?! И вот уже наша команда потихоньку "съедает" разницу, а Артемс Бутянковс и Антон Глазунов двумя подряд дальними попаданиями заводят болельщиков на максимум — 59:58 за минуту до конца периода.

Но и заключительную десятиминутку удачнее начали соперники. 5-6 очков отставания, попытки погони — и треха Владимира Пичкурова за 1:58 до сирены: 72:72. И он же попадает еще одну ровно через минуту — 77:74. А следом, отбившись в защите, Александр Винник точен из-под кольца.

Эта победа гарантировала "Самаре" первое место по итогам регулярного чемпионата и, соответственно, преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Заключительные матчи регулярки "Самара" проведет в Южно-Сахалинске (16 марта) и Иркутске (19-го).

В конце марта в Суперлиге-1 стартует плей-офф.