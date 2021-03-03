В Самаре таксист украл с карты клиента 145 тыс. рублей

В Самаре на 28-летнего местного жителя заведено уголовное дело за тайное хищение чужого имущества с банковского счета.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года в полицию поступило сообщение от местного жителя о пропаже 145 тыс. руб. с кредитной карты. Мужчина пояснил, что накануне он решил воспользоваться услугами таксиста-частника.

Полицейские установили личность таксиста и изучили выписку по банковскому счету потерпевшего. Выяснилось, что денежные средства переводили частями.

Таксист в содеянном сознался. Он пояснил, что обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта. С помощью мобильного банка злоумышленник частями перевел деньги с кредитной карты на дебетовую. После этого узнал местонахождение владельца телефона и вернул ему забытый гаджет.

Первую сумму — 100 тыс. руб., подозреваемому помог снять незнакомый мужчина за вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Вторую — 45 тыс. руб., под надуманным предлогом перевел на счет прохожей, которая сняла указанную сумму и передала ему.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным полиции, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.