Сотруднику стройкомпании грозит срок за подкуп на дорожном подряде

Сотрудник строительной компании получил 200 тыс. руб. при ремонте дорог в поселке Просвет Волжского района, сообщает прокуратура Самарской области.

За эту сумму подрядчик должен был, в нарушение утвержденного проекта строительства дороги, занизить уровень тротуара напротив магазина. Деньги сотруднику передал директор торгового объекта.

В отношении представителя подрядчика возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок от пяти до девяти лет и штраф до сорокакратной суммы подкупа.