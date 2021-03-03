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Экология Общество

Тольяттинскими депутатам удалось отстоять участок леса на улице Баныкина

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В лесу бизнесмены хотели построить автомойку, вырубив под нее деревья. ООО "Блеск", которое выступило с идеей строительства, обратилось в администрацию Тольятти за сменой зонирования участка, находящегося сейчас рекреационной зоне Р-4.

По этому вопросу дважды проводили публичные слушания. Первое мероприятие прошло в августе и на нём присутствовало более 70 человек. Большинство высказывались против. В результате администрация сделала очередной заход. Вторые слушания были организованы зимой, 13 января. Вход на них ограничили из-за пандемии, потому участников насчитывалось чуть более 20.

Представитель администрации на заседании думы 3 марта заявляла о том, что якобы большинство этих жителей прямо-таки просили изменить зонирование и разместить в лесу какой-нибудь объект связанный с автомобильной инфраструктурой, например, автозаправку или автомойку.

Вопрос предварительно обсудили на комиссии по градостроительству и землепользованию думы. Депутат Ольга Сотникова предложила коллегам проголосовать против данного изменения и внесла предложение отклонить проект решения. Ведь с точки зрения экологии этот проект совершенно неприемлем, особенно в таком экологически неблагополучном городе как Тольятти. Кроме того, его размещение противоречит правилам пожарной безопасности.

В ходе обсуждения вопроса на заседании парламента большинством голосов депутатов решено не менять зонирование и оставить лес в покое.

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