Жительница Новокуйбышевска предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

Прокуратурой города Новокуйбышевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2020 г. женщина посредством сети Интернет приобрела из тайника-закладки наркотическое средство, массой 93 гр, расфасованное в 42 свертка. Употребив сама два свертка, 10 она разложила по 10 закладкам на территории Волжского района с целью последующего сбыта.

Оставшиеся 30 свертков с наркотическими средствами женщина хранила у себя в квартире в Новокуйбышевске.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.