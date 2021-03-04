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Преступления Происшествия

Жительница Новокуйбышевска предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой города Новокуйбышевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2020 г. женщина посредством сети Интернет приобрела из тайника-закладки наркотическое средство, массой 93 гр, расфасованное в 42 свертка. Употребив сама два свертка, 10 она разложила по 10 закладкам на территории Волжского района с целью последующего сбыта.

Оставшиеся 30 свертков с наркотическими средствами женщина хранила у себя в квартире в Новокуйбышевске.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

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