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Муниципалитеты Власть и политика

Заявки от кандидатов на пост мэра Тольятти будут принимать до 9 апреля

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти официально объявлен конкурс на должность главы города, ставшую вакантной после отставки Сергея Анташева. Как сообщает сайт городской думы, документы от соискателей будут приниматься с 9 марта до 9 апреля.

Также были выбраны 10 членов конкурсной комиссии, назначаемые думой. Еще 10 членов комиссии будут назначены губернатором.

По результатам конкурса думе Тольятти будет представлено не менее двух кандидатов для избрания на должность главы. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать одного из кандидатов.

Отметим, что на сайте гордумы размещены комментарии представителей фракций, в которых они фактически заявляют, что хотели бы видеть на посту мэра главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николая Ренца. Напомним, ранее появилась информация, что он является одним из вероятных кандидатов. По данным источников Волга Ньюс, вопрос его назначения считается решенным.

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