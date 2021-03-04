Двух самарцев будут судить за незаконную перепродажу ртути

В Самаре перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в незаконном приобретении ртути и попытке перепродать ее, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, ртуть металлическую, массой 1 626 граммов, обвиняемые приобрели в период с 1 июня по 11 сентября минувшего года. 15 сентября они пытались незаконно сбыть ядовитое вещество, однако были задержаны сотрудникам Управления ФСБ России по Самарской области, действовавшим в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка".

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 234 УК РФ. В ходе следствия обвиняемые вину в совершении преступления признали в полном объеме. Уголовное дело расследовалось СЧ по РОПД СУ У МВД России по г. Самаре и передано в Кировский районный суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.