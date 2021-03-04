16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За сутки в Самаре заделано 320 кв. м ям на дорогах Самарцам будут начислять пени по долгам за газ В Самаре при благоустройстве сквера им. Фадеева выявлены многочисленные нарушения В Самаре приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог Жители Куйбышевского района остаются без воды из-за промерзших труб

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам будут начислять пени по долгам за газ

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Газпром межрегионгаз Самара" в связи с окончанием действия моратория на отключение должников за услуги ЖКХ и на начисление штрафов за просрочку платежей с 1 марта приступило к начислению пеней за просрочку платежей за газ.

Как сообщают в компании, на начало 2021 г. размер просроченной дебиторской задолженности физических лиц за потребленный газ в регионе составил более 1,3 млрд рублей.

В прошлом году "Газпром межрегионгаз Самара" направил должникам — физлицам порядка 166 тыс. уведомлений и 46 тыс. телефонных сообщений о необходимости погашения задолженности. Более 7 тыс. исковых заявлений о принудительном взыскании долгов было передано в суд.

"Во избежание лишних расходов рекомендуем должникам погасить задолженность в ближайшее время, ведь расчет пеней ведется за каждый день просрочки, — отмечает заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Сергей Гетьман. — В отношении злостных неплательщиков поставщик газа вправе применить по законодательству и более жесткие меры — отключить должника от газовой сети до полного погашения задолженности. Работы по отключению и повторному включению газа будут выполняться за счёт должника".

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4