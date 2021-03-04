Самарцам будут начислять пени по долгам за газ

ООО "Газпром межрегионгаз Самара" в связи с окончанием действия моратория на отключение должников за услуги ЖКХ и на начисление штрафов за просрочку платежей с 1 марта приступило к начислению пеней за просрочку платежей за газ.

Как сообщают в компании, на начало 2021 г. размер просроченной дебиторской задолженности физических лиц за потребленный газ в регионе составил более 1,3 млрд рублей.

В прошлом году "Газпром межрегионгаз Самара" направил должникам — физлицам порядка 166 тыс. уведомлений и 46 тыс. телефонных сообщений о необходимости погашения задолженности. Более 7 тыс. исковых заявлений о принудительном взыскании долгов было передано в суд.

"Во избежание лишних расходов рекомендуем должникам погасить задолженность в ближайшее время, ведь расчет пеней ведется за каждый день просрочки, — отмечает заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Сергей Гетьман. — В отношении злостных неплательщиков поставщик газа вправе применить по законодательству и более жесткие меры — отключить должника от газовой сети до полного погашения задолженности. Работы по отключению и повторному включению газа будут выполняться за счёт должника".