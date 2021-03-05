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Преступления Происшествия

В Сызрани задержан налетчик на ювелирные магазины

СЫЗРАНЬ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани 24 и 27 февраля текущего года за помощью обратились два представителя магазинов. Они сообщили однотипную информацию: в помещение организации в течение дня заходил молодой человек, просил посмотреть золотые цепочки и, схватив одну, убегал в неизвестном направлении.

Общий ущерб двум заявителям составил около 120 тыс. рублей.

На местах происшествий полицейские установили и опросили очевидцев, изъяли видео с камер наблюдения. Ориентировку с приметами подозреваемого и описанием похищенного незамедлительно довели до личного состава городской полиции.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам МВД поступила информация о том, что в одном из учреждений, выдающем ссуды под залог имущества, мужчина без документов пытается реализовать золотую цепочку. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу и задержали вызывающего подозрение внешним видом, схожего по приметам с разыскиваемым, местного жителя.

Стражами порядка при личном досмотре, в присутствии понятых, у задержанного изъята золотая цепочка, ранее похищенная в торговом центре.

Задержанный — ранее не судимый безработный 29-лений житель Сызрани, признался в совершении противоправных деяний.

По каждому факту открытого хищения отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

По ходатайству органов дознания, судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Сызрани.

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