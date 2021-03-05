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Театр Культура

САТОБ покажет "Сказку о Царе Салтане"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета 20 марта покажет "Сказку о Царе Салтане" по произведению Александра Сергеевича Пушкина (в 12:00 и 18:30). Показ приурочен ко дню рождения композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (18 марта).

Фото: САТОБ

Дневной спектакль - для обладателей театральных абонементов № 2 "Сказка за сказкой", а также для всех желающих. За пультом обоих спектаклей — маэстро Алексей Ньяга. С составами исполнителей можно ознакомиться на сайте театра opera-samara.net, через него можно приобрести билеты онлайн по цене от 300 рублей.

В постановке использованы современные технические средства, в видеоконтенте в формате 3D зрители смогут увидеть и "Полёт шмеля", и город Леденец, и коршуна, нападающего на прекрасную сказочную Царевну-Лебедь. В постановке самарского театра опера адаптирована для семейного просмотра, за счёт некоторого сокращения музыкального материала, но основные сюжетные линии и музыкальные образы "Сказки о царе Салтане" сохранены. Спектакль прекрасно подходит для знакомства детей с оперным жанром.

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