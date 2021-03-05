Дмитрий Азаров поддержал позицию депутатов Тольятти по выдвижению кандидатуры Николая Ренца

Во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы журналистов, поделился своим мнением относительно выдвижения кандидатуры Николая Ренца на должность главы города.

Напомним, в Тольятти официально объявлен конкурс на должность главы города, ставшую вакантной после отставки Сергея Анташева. Представители фракций на заседании думы Тольятти высказались, что хотели бы видеть на посту мэра главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николая Ренца.

Руководитель области подчеркнул, что привык опираться на мнение людей и приветствует консолидированную позицию представителей разных фракций гордумы. Поддержана авторитетная фигура, которая может консолидировать не только различные политические партии, но и городское сообщество в целом, потому что доверие к Николаю Альфредовичу среди людей сегодня очень высоко.

Губернатор подчеркнул, что с самого начала решил для себя при рассмотрении вопроса о поддержке кандидатов на должность главы Тольятти основываться на мнении жителей.

Дмитрий Азаров рассказал, что с Николаем Альфредовичем Ренцем знаком не один год. По его словам, Ренц имеет колоссальный опыт работы в городском округе Тольятти, в том числе в должности заместителя главы города, успешный опыт работы депутата губернской думы. А те, достижения, которые демонстрирует сегодня городская больница № 5 Тольятти по спасению жизни людей — это также огромная заслуга Николая Ренца как главврача, как депутата, как руководителя информационного центра штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Эту работу высоко оценили жители региона. Думаю, его профессионализм, доверие к нему спасло не одну жизнь. Прислушиваясь к его рекомендациям, люди более ответственно относились и относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, — добавил Дмитрий Азаров. — Я считаю, что Николай Альфредович — эта та фигура, которая может консолидировать не только различные политические партии, но и городское сообщество в целом, потому что доверие к нему сегодня крайне высоко. Это тот фундамент, на котором и строится эффективная работа местной власти".

Николай Ренц подтвердил свою готовность подать документы для участия в конкурсных процедурах по выбору мэра Тольятти: "Мне очень важна поддержка — и городского сообщества, и, в первую очередь, Дмитрия Игоревича Азарова. Я воспринимаю слова главы региона не как оценку, а как определенный посыл и аванс. Доверие и жителей, и губернатора в этой ситуации надо будет оправдывать. Буду работать столько, сколько надо. Как говорит Дмитрий Игоревич, в режиме "24 на 7" — я привык к этому. Надеюсь, все, кому небезразличен наш город — и фракции, и жители, и бизнес, и активная общественность, — присоединятся к этому, и мы будем вместе менять то, что нас окружает, безусловно, в позитивном направлении".

Напомним, экс-глава Тольятти Сергей Анташев 17 февраля подал заявление об отставке. Вопрос о досрочном прекращении полномочий градоначальника тольяттинская дума рассмотрела 3 марта. Теперь городские депутаты должны запустить новую конкурсную процедуру по отбору кандидатов на пост главы Автограда. На время ее проведения исполняет обязанности руководителя администрации первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка.