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Экология Общество

В Тольятти готовят дорожную карту решения экологических проблем города

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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2 марта на заседании экологического совета были представлены результаты научно-исследовательских работ по комплексному определению состава атмосферного воздуха и технико-экономического обоснования по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего химического ОАО "Фосфор".

Директор Института химии и энергетики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Павел Мельников отметил, что с помощью передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ) работ удалось определить вещества, концентрация которых в воздухе оказалось наибольшей.

По частоте превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в их числе оказались: фенол, стирол, этилбензол. Однократно были зафиксированы превышения ПДК по оксиду углерода, метанолу и взвешенным веществам.

Наряду с этим был сформирован список приоритетных загрязнителей. В него вошел целый ряд органических соединений, источниками которых с высокой долей вероятности можно считать автотранспорт и промышленные предприятия.

Также Павел Мельников рассказал об источниках появления на территории Тольятти характерного запаха, на который чаще всего и жалуются горожане. Он обусловлен наличием следующих соединений: пентаналь, гексаналь, гептаналь, различного рода кислоты, толуол, ксилолы, бензальдегид, ацетофенон. К примеру, масляная, изомасляная и валериановая кислоты обладают очень неприятным резким запахом прогорклого масла. Присутствуя в воздухе даже в незначительных количествах, они могут вызвать неприятные ощущения, при этом, их концентрация будет ниже ПДК.

Фактически ухудшение качества атмосферного воздуха в городском округе Тольятти связано не с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, а с наличием раздражающих запахов.

В Российской Федерации на законодательном уровне отсутствует понятие "региональный норматив запаха", отсутствуют правовые основания для его определения и установления, а также последующего мониторинга. Таким образом, решение проблемы лежит в законодательной плоскости.

Ученые ТГУ указали на необходимость в осуществлении мониторинга за качеством топлива, реализующегося на территории Тольятти, а также в усилении контроля за прохождение ТО транспортных средств.

"Мы рекомендуем поддержать законопроект по нормированию веществ по запаху, который сейчас рассматривается в Государственной Думе РФ. Во многих развитых странах подобная практика уже существует", — подчеркнул во время своего выступления Павел Мельников.

Добавим, что опираясь на результаты исследования ТГУ, в настоящее время специалисты управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти разрабатываю дорожную карту по реализации выводов рекомендаций. Впоследствии этот документ будет представлен широкой общественности и в городской думе.

"До 1 апреля 2021 года необходимо разработать дорожную карту в целях улучшения экологической обстановки в Тольятти. Если мы успешно реализуем все запланированное, то добьемся положительных результатов, а Тольятти станет примером для других городов России в плане комплексного подхода в решении экологических проблем", — отметила на заседании руководитель профильного городского экологического ведомства Надежда Павлинова.

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