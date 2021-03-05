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Преступления Происшествия

В Похвистневском районе коммерсанта будут судить за фиктивные работы на водопроводе

ПОХВИСТНЕВО. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе бывший директор ЗАО "Энергетик" обвиняется в хищении 499 тыс. руб.. сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. директор компании заключил с главой администрации сельского поселения Мочалеевка пять контрактов на выполнение работ по замене водопроводных сетей, каждый на сумму менее 100 тыс. рублей. Однако работы не были выполнены.

При этом руководитель фирмы-подрядчика представил в администрацию документы, содержащие ложные сведения о выполнении работ. По ним средства были перечислены на счет ЗАО.

"Действия обвиняемого квалифицированы как совершение пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)", - сообщает прокуратура.

В рамках уголовного дела заявлены исковые требования о возмещении ущерба.

Похвистневской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу, оно направлено в районный суд.

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