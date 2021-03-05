Стали известны подробности по делу об издевательствах учителя над детьми в тольяттинской школе

Проверку, после которой в отношении учителя начальной школы из Тольятти возбудили два уголовных дела, проводил помощник прокурора Автозаводского района Никита Вачков. Он заинтересовался сведениями о конфликте преподавателя с учеником в школе, стал собирать информацию и выявил преступления, рассказали в прокуратуре района.

Как пояснили в прокуратуре Автозаводского района, во время проверки Никита Вачков побеседовал с директором, установил, что у учительницы есть судимость, опросил детей и родителей. Школьники рассказали интересные вещи, о которых родители даже не знали.

Поскольку были получены сведения о том, что учительница применяла к детям физическое насилие и словесно унижала их, в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними.

Во время прокурорской проверки также выяснилось, что ранее преподаватель уже подвергалась уголовному преследованию за преступление, связанное с жестоким обращением с детьми. Эти события тоже произошли в Тольятти, но не были связаны со школой. А поскольку при трудоустройстве на должность учителя начальных классов в 2019 г. ныне подозреваемая предъявила заведомо подложную справку об отсутствии судимости, по этому факту было возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа по части 3 статьи 327 УК РФ.

Сейчас производство по этим уголовным делам продолжается. И как ранее сообщалось, поскольку, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, учитель не имел права вести педагогическую деятельность, прокуратура района внесла директору школы представление, во исполнение которого преподаватель уволен в связи с наличием ограничений на занятие трудовой деятельностью.