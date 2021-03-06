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Музеи и выставки Культура

В "Виктории" откроется выставка-лаборатория неживых предметов

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 марта, в Victoria Underground стартует выставка-лаборатория "Ублажатели объектов" (18+).

"Ублажатели объектов" — это выставка, трансдисциплинарная лаборатория и философское исследование отношений и сенсорных проявлений объектов нечеловеческого мира.

На месяц V_Underground станет местом, в котором художники, музыканты и танцоры, работая внутри своих лабораторий, проводят странные, парадоксальные с человеческой точки зрения эксперименты.

Есть ли голос у растений и кристаллов? Может ли пространство между двигающимися телами быть объектом? Как соотносится суеверие и компьютерная игра, и очищенная от сознания человеческая плесень с шорохами в темноте?

Каждую субботу зрителей приглашают на презентацию результатов одной из четырех лабораторий: 6 марта — открытие "Оранжереи" и презентация проекта Лаборатории Искусства "Объ", 13 марта — презентация проекта Лаборатории звука, 20 марта — презентация проекта Лаборатории пост-танца, 27 марта — финальный концерт "Манифест неживого" и лежачий рейв в "Оранжерее".

Весь месяц в Victoria Underground работает пространство "Оранжерея", в которое можно принести ненужное растение и уйти с новым, а по воскресеньям — получить консультацию от опытных растениеводов по уходу и "ублажению" зеленых питомцев.

В событийной программе выставки, которая будет объявлена позднее — ридинг-группы по современной философии, концерты для растений и специальные инструкции от участников выставки, которые позволят стать не просто зрителем, но и исследователем нечеловеческого мира.

Участниками проекта стали петербургский художник Дмитрий Гилен (лаборатория искусства), Юлианна Авраменко и Дарья Досекина (лаборатория пост-танца), Дмитрий Крылов, Дмитрий Макаренко, Никита Кожевников (лаборатория звука).

Выставка продлится с 6 по 28 марта. Куратор — Анастасия Альбокринова.

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