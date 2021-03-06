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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" открылась выставка 54-х самарских художниц

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 марта, в Центре культуры и творчества "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки торжественно открылась художественная выставка "Цветы не заговаривают первыми". Вернисаж посвящен Международному женскому дню 8 марта.

Вечер начался с зажигательных ритмов джаза от любимой многими самарскими меломанами группы "Avenue Beat".

"Хочется высказать слова благодарности нашим великолепным красавицам-художницам за то, что они откликнулись на наше предложение принять участие в выставке. Здесь представлено более 100 ярких, талантливых произведений, выполненных в разных техниках и форматах", — рассказала директор СОУНБ Светлана Пряникова.

Гости галереи смогут увидеть натюрморты, портреты, шпалеры, батик, керамику, эмали и авторские куклы.

В процессе подготовки проекта был организован выставочный комитет, состоящий из профессионального жюри, куда вошли член ВТО "СХР" Галина Суздальцева, культуролог Инна Чибикова, искусствовед и музейный экскурсовод Яна Травкина, член ВТО "СХР" Наталья Шепелева, член правления Всероссийской творческой организации "Союз художников России" Полина Горецкая и руководитель ЦКТ "Новое пространство" СОУНБ Дмитрий Вырыпаев.  Выставком отобрал лучшие работы для экспозиции "Цветы не заговаривают первыми". Всего приняли участие в весеннем проекте "Нового пространства" СОУНБ 54 самарские художницы.

На торжественном открытии выставки состоялся небольшой концерт оперной музыки. Артисты Самарского академического театра оперы и балета Александр Урманов и Давид Погосян исполнили произведения великих композиторов: Иоганна Штрауса, Гаэтано Доницетти, Имре Кальмана, Франца Легара, Арно Бабаджаняна, Станислао Гастальдона. Аккомпанемент — пианистки, лауреата всероссийских и международных конкурсов, концертмейстера, культуролога, кандидата наук Татьяны Кузуб.

Участники и многочисленные гости вернисажа "Цветы не заговаривают первыми" с интересом наблюдали за дефиле базовой коллекции повседневной одежды от Елены Нестеровой и модельного агентства "Сигма".

Посетить художественную выставку "Цветы не заговаривают первыми" можно будет до 4 апреля 2021 года. Вход свободный (12+).

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