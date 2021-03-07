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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники ГАИ задержали мужчину с героином в кармане

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД.

На КПП "Рубеж" в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя иномарки. Правоохранители заметили, что пассажир в салоне нервничает и решили досмотреть его в присутствии понятых. Выяснилось, что в кармане куртки мужчина прятал бумажный сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин массой 0,62 грамма.

Задержанный — 41-летний житель Жигулевска — пояснил, что хранил наркотики для личного употребления.  Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

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