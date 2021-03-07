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Первая за 30 лет детская поликлиника в Сызрани появилась после встречи Путина и Азарова

СЫЗРАНЬ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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7 марта 2018 года Владимир Путин посетил Самарскую область и встретился с тогда еще врио губернатора Дмитрием Азаровым. Итогом этого общения стало, в частности, решение острой проблемы жителей Сызрани: появление современного детского медучреждения - первого за последние 30 лет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Дмитрий Азаров сообщил Владимиру Путину о том, что мощности Сызранской горбольницы №1 не хватает для обслуживания шести тысяч ребят из ближайших районов. В 2018 г. детей принимали в три смены в четырех кабинетах деревянного здания 1957 года постройки со 100-процентным износом. Здоровые и больные дети находились в одной очереди, а надзорные ведомства делали множество предписаний в отношении отделения.

"Прошу Вас поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность финансирования строительства поликлиники за счет средств федерального бюджета", - обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Путину.

Глава государства распорядился решить эту проблему и выделить недостающие для строительства детской поликлиники средства. Сегодня современное детское медучреждение в Сызрани готово.

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