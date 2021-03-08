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Преступления Происшествия

Житель Самары предстанет перед судом за покупку поддельных прав

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанет мужчина, купивший поддельные водительские права, сообщает региональное управление МВД.

Мужчину на пр. Кирова остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, у которых при проверке документов возникли сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения.

Проверка по информационной системе показала, что 20-летний водитель не получал прав, а удостоверение числилось за другим автомобилистом.

Было возбуждено уголовное дело о подделке документов. Технико-криминалистическая судебная экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения был напечатан на принтере. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что водительское удостоверение заказал у ранее незнакомого мужчины.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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