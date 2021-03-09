В Самарской области сошли с рельсов четыре вагона с углем, один опрокинулся

В понедельник, 8 марта, в 19:50 на ж/д станции Правая Волга в Самарской области произошел сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда, три из которых сошли с рельсов колесной парой, четвертый опрокинулся, об этом сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, в результате происшествия никто не пострадал. "По предварительным данным, повреждено около 800 м пути", - отметили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выезжали и.о. Сызранского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

"Начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования", - отметили в Сызранской транспортной прокуратуре.