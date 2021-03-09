Самарские компании в 2020 г. выпустили облигаций на 3,3 млрд рублей

По итогам 2020 г. самарские предприятия выпустили облигации на общую сумму более 3,28 млрд руб., сообщает отделение "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эта форма привлечения финансирования на развитие бизнеса становится все более востребованной. Так, на рынок долгового финансирования в прошлом году впервые вышли крупная фармацевтическая компания, производитель строительных металлических конструкций, а также одна из региональных фирм сегмента малого и среднего бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

"Любому бизнесу для развития необходимы денежные средства. Зачастую предприятие прибегает к самому распространенному источнику финансирования - банковскому кредиту, не уделяя достаточного внимания иным инструментам финансирования, - объясняет управляющий отделением "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Выход на фондовый рынок имеет свои преимущества. Так, к примеру, компания сама определяет параметры выпуска: объем привлекаемых средств, срок обращения и иные условия. В результате средства с долгового рынка привлекаются на более длительный срок, чем банковские кредиты".