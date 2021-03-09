16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские компании в 2020 г. выпустили облигаций на 3,3 млрд рублей Экс-владельцев "Компаньона" привлекли к ответственности на 2,8 млрд рублей Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин В 2020 г. зарегистрировано на 35% больше ипотечных договоров, чем в 2019 году Крупнейший в России завод по производству металлических дверей будет работать на итальянском оборудовании

Финансы Экономика и бизнес

Самарские компании в 2020 г. выпустили облигаций на 3,3 млрд рублей

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2020 г. самарские предприятия выпустили облигации на общую сумму более 3,28 млрд руб., сообщает отделение "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эта форма привлечения финансирования на развитие бизнеса становится все более востребованной. Так, на рынок долгового финансирования в прошлом году впервые вышли крупная фармацевтическая компания, производитель строительных металлических конструкций, а также одна из региональных фирм сегмента малого и среднего бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

"Любому бизнесу для развития необходимы денежные средства. Зачастую предприятие прибегает к самому распространенному источнику финансирования - банковскому кредиту, не уделяя достаточного внимания иным инструментам финансирования, - объясняет управляющий отделением "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Выход на фондовый рынок имеет свои преимущества. Так, к примеру, компания сама определяет параметры выпуска: объем привлекаемых средств, срок обращения и иные условия. В результате средства с долгового рынка привлекаются на более длительный срок, чем банковские кредиты".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4