В Тольятти обнаружена нарколаборатория, из которой изъяли 6,5 кг наркотиков

Оперативниками Управления МВД России по Тольятти была пресечена деятельность нарколаборатории, оборудованной в частном доме в Центральном районе города.

В жилище обнаружены защитные костюмы, лабораторное оборудование, реактивы, используемые для изготовления запрещенных веществ, а также 6,5 килограмма мефедрона.

По данным фактам территориальными следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

"В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.