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Преступления Происшествия

Пьяный рецидивист из Отрадного пытался похитить деньги из кассы магазина

ОТРАДНЫЙ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном из магазина на ул. Победы мужчина пытался похитить деньги. Дождавшись момента, когда продавец откроет кассу, он схватил деньги и попыталась скрыться. Однако мужчину задержали и сообщили о случившемся в полицию. Выяснилось, что из кассы он сумел забрать более 15 тыс. рублей.

Во время опроса полицейскими 37-летний злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что находился в состоянии опьянения. Похищенные деньги он планировал потратить на собственные нужды.

Установлено, что задержанный ранее судим за попытку умышленного повреждения чужого имущества, проживает в Отрадном и в настоящее время нигде не работает. Похищенные денежные средства изъяты.

Отделением дознания ОМВД России по г. Отрадному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Расследование продолжается.

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