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Преступления Происшествия

В Большеглушицком районе мужчина, пытавшийся дать взятку полицейскому, оштрафован на 40 тыс. рублей

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большеглушицком районе мужчина, пытавшийся дать взятку полицейскому в 40 тыс. руб., оштрафован на 40 тыс. руб., сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 г. местный житель, находясь в здании отдела полиции, попытался передать деньги участковому полиции за не направление материалов проверки в орган дознания для возбуждения уголовного дела по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина). Однако сотрудник полиции от взятки отказался.

Собранные Большеглушицким межрайонным СО СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тыс. рублей.

 

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