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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади вызван в сборную Ирака

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади получил вызов в национальную сборную. Сборная Ирака с 22 по 30 марта проведет сбор в Узбекистане.

В рамках сбора состоится контрольная игра против сборной Узбекистана, которая пройдет 29 марта.

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