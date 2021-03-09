Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади вызван в сборную Ирака

Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади получил вызов в национальную сборную. Сборная Ирака с 22 по 30 марта проведет сбор в Узбекистане.
В рамках сбора состоится контрольная игра против сборной Узбекистана, которая пройдет 29 марта.
Полузащитник "Крыльев Советов" Сафаа Хади получил вызов в национальную сборную. Сборная Ирака с 22 по 30 марта проведет сбор в Узбекистане.
В рамках сбора состоится контрольная игра против сборной Узбекистана, которая пройдет 29 марта.
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