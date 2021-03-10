"Автобан" заключил договор на поставку инертных материалов для строительства трассы в обход Тольятти

Компания "Автобан", которая в Самарской области строит стокилометровый обход Тольятти, — важную часть международной транспортной артерии — заключила договор с АО "Самарский Речной Порт" на поставку песка для строительных работ.

Холдинг "Автобан" — один из пяти крупнейших дорожно-строительных компаний России. Компания специализируется на проектировании и строительстве автомагистралей любой сложности, активной концессионной деятельности, обслуживании и эксплуатации автомобильных дорог. Помимо магистралей холдинг успешно строит жилые и промышленные комплексы, детские сады и школы.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ компания старается по максимуму привлекать к реализации проектов местные компании. Уже заключены договора о сотрудничестве с такими крупными компаниями как АО "Самарский Речной Порт", ООО "СамараВолгаФлот", ООО "ТЛТ", ОАО "Порт Тольятти", ООО "Лангранж" (Самара) и ООО "Руснэкт".

Напомним, концессионное соглашение о реализации проекта "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай" правительство Самарской области подписало в октябре 2019 года. Проект включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Он предполагает проектирование и строительство 98 километров скоростной трассы первой технической категории с мостом протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка.

"В нашем арсенале — использование уникальных технологий и успешный опыт выполнения аналогичных проектов на крупнейших дорожных стройках России, — рассказал "Волга Ньюс" руководитель проекта Антон Гурьянов. — Вне всякого сомнения, работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок. Более того, мы не только строим объекты, но и обслуживаем их после сдачи в эксплуатацию. В результате Самарская область получит автомагистраль категории 1-Б, без пересечений в одном уровне со второстепенными дорогами. Время объезда города Тольятти сократится на два-три часа".

Общий объем инвестиций в строительство обхода г. Тольятти, по предварительным оценкам, составит 121 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета планируется привлечь 67 млрд рублей. Средства, привлекаемые частным партнером, составят примерно 54 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2024 году.