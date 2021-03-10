Дело в отношении адвоката, обвиненного в заказе убийства, возвращают прокурору

Уголовное дело тольяттинского адвоката Михаила Артюхова, обвиняемого в покушении на заказное убийство бывшей сожительницы Марины Горшковой, возвращают в прокуратуру. Об этом Волга Ньюс сообщил его защитник Роман Гизятов.

Напомним, Артюхова отправили за решетку в августе 2019 г., обвинив в приготовление к убийству бывшей сожительницы "по найму, группой лиц по предварительному сговору, путем приискания исполнителей указанного преступления и умышленного создания условий для его совершения".

По версии предварительного следствия, 12 июля 2019 г. Артюхов встретился со знакомым Максимом Панфиловым и предложил тому совершить убийство его бывшей сожительницы Горшковой либо его знакомого Геннадия Калараша за вознаграждение в 1 млн рублей.

Сам Артюхов заявлял, что нанял Панфилова для розыска имущества Горшковой и ее нынешнего мужа, которые должны ему по исполнительным листам в общей сложности около 10 млн рублей.

В июле 2020 г. уголовное дело передали в Центральный суд Тольятти, откуда судья отправила его по подсудности. Стороны процесса обжаловали это решение, но в областном суде оно было оставлено без изменений.

В итоге в ноябре дело поступило в Комсомольский районный суд, где вскоре начался процесс по отбору коллегии присяжных заседателей, которым подсудимый решил доверить свою судьбу. Состоялось несколько заседаний, прежде чем федеральная судья Татьяна Иванова пришла к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, и решила вернуть дело в прокуратуру.

"Мы будем обжаловать это решение, - заявил адвокат Роман Гизятов, называющий обвинение абсурдным. - Мой подзащитный более полутора лет живет в СИЗО, а у него есть семья, которую нужно содержать. Мы все же рассчитываем на справедливость…".