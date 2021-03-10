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Общество

В Самарской области определят лучший военно-патриотический клуб

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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10 марта в Самарской области стартовал региональный этап конкурса "Лучший военно-патриотический клуб". Заявку на участие могут подать военно-патриотические клубы и объединения региона до 10 апреля.

Конкурс является частью общественного проекта ПФО "Герои Отечества" и проводится в рамках национального проекта "Образование". В нем могут принять участие военно-патриотические клубы учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных в городах и районах Самарской области.

Победителей регионального этапа определит конкурсная комиссия. В нее вошли представители казачества, ветераны Вооруженных сил РФ, представители органов власти и учреждений молодежной политики.

Заявка должна содержать презентацию об организации, публикации в СМИ о ВПК, информацию о медиаресурсах клуба, фотографии с мероприятий и значимую информацию о деятельности ВПК. Заявки будут приниматься до 10 апреля на электронной почте vpk-desant@pioner-samara.ru или по адресу: г. о. Самара, ул. Куйбышева, д. 151.

Победители регионального этапа смогут представить Самарскую область на окружном этапе, который пройдет осенью 2021 года.

Организатором регионального этапа конкурса "Лучший военно-патриотический клуб" является Самарский дворец детского и юношеского творчества, учредителем выступает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

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