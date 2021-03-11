По факту схода четырех вагонов в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту схода с рельсов четырех грузовых железнодорожных вагонов на станции Правая Волга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, 8 марта в 19:50 на 1 пути станции произошел сход четырех вагонов с углем в результате транспортного происшествия с грузовым поездом № 2385.

В результате данного транспортного происшествия Куйбышевской железной дороге — филиала ОПО "РЖД", а также собственникам сошедших с рельс вагонов был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается точный размер ущерба.

Лишь после проведения необходимых следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.